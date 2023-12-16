MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı! MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı.

"İddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur"

Ahmet İbanoğlu, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.

"Var kadrosu sıkıntılı"

Türk futbolunun son döneminde hakem kararları sıkça konuşulur hale geldi. Eski hakemler de meslektaşları hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Bu sezonun öncesinde hakemliği bırakan Ali Palabıyık, Habertürk canlı yayınında VAR kadrosu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

VAR sisteminin gelmesini çok istiyorduk. VAR konusu Türkiye'de kangren oldu. Günden güne de problem artıyor. VAR hakemlerinin eğitim seviyesini arttırmadığımız sürece bunu devam ettirmek zor. VAR hakem kadrosu kısıtlı. Son dönemdeki hatalar akılalmaz duruma geldi, anlam veremiyoruz. Benim görev yaptığım sürede görüntü kalitesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Sanırım şimdi düzeltmişler. Kornerlerde ceza sahasında 15-16 kişi var, karar vermek kolay değil. VAR odası bir tünel, orada ışık yok. Acele bir şekilde karar vermeniz gerekiyor.

"Bana gösterilen görüntü yayına gelmedi"

Eski hakemlerden Serkan Çınar ise 2018-2019 sezonunda Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor'un sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu maçı yönetmişti.

Çınar, yıllar sonra Sky Spor'un yayına katılarak konuşulacak açıklamalar yapmıştı.

Çınar, şu sözleri sarf etmişti:

Ben pozisyonu aut verdim, yerimi aldım. Oyuncular da itiraz ediyor, çünkü bir ayak savurma var, vurma var. VAR hakemi, 'Kontrol ediyorum, hücum oyuncusu topa vuruyor, savunma oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına vuruyor. Ofsayt'ı kontrol ediyorum' dedi. Burada iş değişti şimdi. Oyuncularda itiraz ediyor, 'Tamam beyler, çok hızlı gelişti olay biz de kaçırdık' diyoruz. 'VAR hakemi ofsaytı kontrol ediyor, vurma olduğunu söyledi gidip inceleyeceğiz' diyoruz.