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    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri istifa kararı aldı.
    • 17.04.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 16:59
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    TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardınan Merkez Hakem Kurulu'nda da (MHK) istifalar geldi.

    Süper Lig'de 12 hakemin liste dışı kalmasının ardından ciddi şekilde eleştirilen Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu ayrılık kararı aldı.

    Başkan ve yönetim kurulu görevi bırakma kararı aldı

    Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Ferhat Gündoğdu, görevi bırakmaya karar verdi.

    Bu kararının detayı henüz bilinmezken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bırakmasının ardından istifa kararı alan MHK ile Ferhat Gündoğdu'nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

    MHK Başkanlığı'na Sabri Çelik'in geleceği iddia ediliyor.

    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti #1

    8 Mart kararı Türk futboluna damga vurdu

    Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart 2022'de Türk futbol tarihine geçen bir karara imza atmıştı. Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden  Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu.

    Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilselerde herhangi bir maçta görevlendirilmediler.

    Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.

    TFF sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemleri açıkladı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti #2


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