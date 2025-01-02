MHK Başkanı Gündoğdu: VAR konuşmalarını da canlı verelim

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor'a konuk oldu.



yeni MHK düzeninden yabancı hakemlere birçok merak edilen konuya dair açıklamalarda bulunan Gündoğdu, VAR kayıtlarındaki konuşmaların montajlandığına dair iddialara da yanıt verdi:



"VAR KONUŞMALARINI CANLI VERELİM"

Buna sadece gülüyorum. Her şeye siz bir şey bulabilirsiniz. Benim önerim hakem sahada incelemeye gittiğinde konuşmaları canlı olarak verelim. Bunu Danışma Kurulu'na önereceğim.

MHK'DAKİ YENİ SİSTEM

Bu herkesin gündeminde olan bir konu. Başrolde hakemler var dediniz. Burada başrolün futbol olması lazım. Millet olarak biraz fazla anlam yüklüyoruz. Başrol oyuncusundan beklediğimiz her şeyi hakemden bekliyoruz. Anlam yüklemeyi kişilerin üzerinden alıp oyuna döndürmenin de zamanı geldi. Hakemlik özelinden futbolumuz seyir zevkinden uzaklaşıyor. Bu da marka değerini azaltıyor. Futbolun marka değeri için ne yapmalıyız? Nihat Özdemir zamanında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Hakemlik sisteminin yeniden yapılanmasıyla ilgili toplantılar düzenlenmişti. Ben de Serdar Bey'den sonra göreve geldiğimde bu sistemle ilgili benimle görüşmüşlerdi. Bugünün temelleri o dönemlerden başladı. Daha sonra bir süre bu konu konuşulmadı. Mehmet Büyükekşi döneminde de bu konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili rapor hazırlamışlardı.

"ARTIK HAKEMLERİ KULÜPLER ATAYABİLİR"