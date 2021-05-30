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    MHK Başkanı Serdar Tatlı: Sergen Yalçın'ın söylediklerini kabullenmedik

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, Halil Umut Meler'in Beşiktaş maçına üst üste atanmasıyla ilgili, "'Bir daha bizim müsabakamıza gelmesin’ demesini hakem camiası olarak kabullenmedik." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 12:15
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    MHK Başkanı Serdar Tatlı: Sergen Yalçın'ın söylediklerini kabullenmedik

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, zorlu geçen 2020-2021 sezonunu değerlendirdi.

    Tatlı, Beşiktaş maçına atanan Halil Uumut Meler ile ilgili de konuştu.

    Meler’in Beşiktaş maçına üst üste iki kere atanmasıyla ilgili, “Onun açıklaması şöyle: Halil’i verdik, yönetti, bitti. Performansı son derece başarılı olmasına rağmen, Beşiktaş kulübü ve Sergen hocadan gelen tepkiler bizim için yeterli olmadı. İnatlaşma değildi.

    MHK Başkanı Serdar Tatlı: Sergen Yalçın ın söylediklerini kabullenmedik #1

    "HAKEM CAMİASI OLARAK KABULLENMEDİK"

    Oradaki mesaj şu idi; eğer hakemimiz bizim kriterlerimize göre başarılı bir maç yönetmiş ise, maç sonrası herhangi bir kulüp yöneticisinin veya teknik direktörün ‘Bir daha bizim müsabakamıza gelmesin’ demesini hakem camiası olarak kabullenmedik." dedi.

    MHK Başkanı Serdar Tatlı: Sergen Yalçın ın söylediklerini kabullenmedik #2

    "BU BİR TAVIRDIR"

    Milliyet'e konuşan Tatlı, "Bu bir tavırdır. Hakemlik camiasının dik duruşunu gösterme açısından, hakemimize sahip çıkma açısından böyle bir uygulama yaptık. Kimse ardında başa bir niyet aramasın. Umut Meler de bizi mahçup etmedi.” ifadelerini kullandı.

    MHK Başkanı Serdar Tatlı: Sergen Yalçın ın söylediklerini kabullenmedik #3

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