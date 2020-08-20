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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada MHK Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve tüm üyelerin istifa ettiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 14:08
- Güncelleme : 20.08.2020 - 14:08
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiği açıklandı.
"ZEKERİYA ALP VE TÜM ÜYELER İSTİFA ETTİ"
TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.
Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.
Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.