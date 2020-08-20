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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada MHK Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve tüm üyelerin istifa ettiğini duyurdu.