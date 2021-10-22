MHK başkanlığı için 4 aday

MHK başkanlığı görevinden istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine gelecek isim yakında belli olacak. Medyada 4 isim üzerinde yoğunlaşıldı. İşte adaylar...

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi süpriz biçimde istifa etti.TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi süpriz biçimde istifa etti.

Hafta içi kurul üyesi Metin Tokat'ın boş istifa dilekçesini işleme koyarak tepki toplayan Tatlı bu kez de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve vekillerini bilgilendirmeden görevi bıraktığını açıkladı.

Tatlı, Başkan Nihat Özdemir ile İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın yurt dışında bulunduğu sırada, hakem ve gözlemcilere mesaj atarak kararını bildirdi.

Tatlı ve ekibinin istifası, medyaya düştükten saatler sonra bile TFF sitesinde yer almadı.TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi şok eden karar, hakem camiasında da "beklenmedik" olarak yorumlandı.

4 ADAY ÖNE ÇIKTI

Kulüpler Birliği Vakfı ve bazı büyük kulüplerin MHK'nin yeniden yapılanması, deneyimli isimlerin kızağa çekilmesi yolundaki taleplerinden hemen sonra gelen istifa, büyük bir krizi de gündeme taşıdı.

İstifaya hazırlıksız yakalanan TFF içinde bazı yöneticilerin ilk günden başkan arayışına başlamasının da Özdemir'i rahatsız ettiği öğrenildi.

Medyada değişik isimler konuşulurken, Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Sabri Çelik, hakem işleri müdürü Barış Şimşek gibi alternatifler üzerinde durulduğu öne sürüldü.

DİRAYETLİ BAŞKAN BEKLENTİSİ

Önümüzdeki günlerde yeni MHK başkanının seçilmesi beklenirken, kamuoyundaki genel talep düzeni değiştirecek bir adayın başkan olarak belirlenmesi.

BARIŞ ŞİMŞEK

MUSTAFA ÇULCU

SABRİ ÇELİK

UFUK ÖZERTEN