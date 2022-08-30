MHK, haftanın hakemlerini yayıncı kuruluşta yorumlayacak

Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve TFF Hakem Eğitim Danışmanı, haftanın hakem kararlarını BeIN Sports'ta yorumlayacak.

Türk futbol tarihinde ilk kez hakem kararları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yetkilileri tarafından futbolseverlerin huzurunda değerlendirilecek.

Süper Lig'de haftanın öne çıkan hakem kararları, "Kuralına Göre" programında Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve TFF hakem eğitimi danışmanı Hugh Dallas tarafından analiz edilecek.

MHK, hakemlik kurumuna duyulan güveni artırmayı hedefliyor

Türk futbolu açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyan program, her salı akşamı 22.30'da, BeIN Sports 1 ve BeIN Sports HABER'de futbolseverlerle buluşacak.



Yeni futbol sezonunda daha şeffaf ve açık bir yapı kurmayı hedefleyen MHK, kural kitabını beIN SPORTS ekranlarında açarak futbolseverleri bilgilendirmeyi ve hakemlik kurumuna duyulan güveni artırmayı hedefliyor.

Şeffaf bir ortam amaçlanıyor

Herkesin destekleyeceği bir hakemlik sistemi için harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşla iş birliği yaparak hakem kararlarının çok daha az konuşulduğu, şeffaf bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Hakemlik kurumuna duyulan güvenin artması, Türk futbolunun marka değerine de olumlu katkı sağlayabilir.