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    MHK, haftanın hakemlerini yayıncı kuruluşta yorumlayacak

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve TFF Hakem Eğitim Danışmanı, haftanın hakem kararlarını BeIN Sports'ta yorumlayacak.
    • 30.08.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:26
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    MHK, haftanın hakemlerini yayıncı kuruluşta yorumlayacak

    Türk futbol tarihinde ilk kez hakem kararları, Merkez Hakem Kurulu (MHK) yetkilileri tarafından futbolseverlerin huzurunda değerlendirilecek.

    Süper Lig'de haftanın öne çıkan hakem kararları, "Kuralına Göre" programında Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve TFF hakem eğitimi danışmanı Hugh Dallas tarafından analiz edilecek.

    MHK, haftanın hakemlerini yayıncı kuruluşta yorumlayacak #1

    MHK, hakemlik kurumuna duyulan güveni artırmayı hedefliyor

    Türk futbolu açısından bir dönüm noktası niteliği taşıyan program, her salı akşamı 22.30'da, BeIN Sports 1 ve BeIN Sports HABER'de futbolseverlerle buluşacak.

    Yeni futbol sezonunda daha şeffaf ve açık bir yapı kurmayı hedefleyen MHK, kural kitabını beIN SPORTS ekranlarında açarak futbolseverleri bilgilendirmeyi ve hakemlik kurumuna duyulan güveni artırmayı hedefliyor.

    MHK, haftanın hakemlerini yayıncı kuruluşta yorumlayacak #2

    Şeffaf bir ortam amaçlanıyor

    Herkesin destekleyeceği bir hakemlik sistemi için harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşla iş birliği yaparak hakem kararlarının çok daha az konuşulduğu, şeffaf bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Hakemlik kurumuna duyulan güvenin artması, Türk futbolunun marka değerine de olumlu katkı sağlayabilir.

    MHK, haftanın hakemlerini yayıncı kuruluşta yorumlayacak #3


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