MHK, hakem atamaları için yeni uygulamayı duyurdu

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Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem atama sisteminde köklü bir değişikliğe giderek Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS)'ı devreye soktuğunu açıkladı.

Bu yeni sistemle birlikte hakem atamalarında şeffaflık ve objektiflik ön plana çıkarılacak.

NET VE ŞEFFAF KRİTERLER

MHK’nin açıklamasına göre, Süper Lig ve 1. Lig'de 20. haftadan itibaren tüm hakem ve yardımcı hakem atamaları, VeTAS yöntemiyle otomatik olarak yapılacak.

Bu sistem, belirlenen net kriterler doğrultusunda hakemlik yapısının profesyonelleşmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KULÜPLERE İNCELEME İMKANI

Açıklamada ayrıca, şeffaflık ilkesine vurgu yapılarak kulüplerin resmi başvuruda bulunmaları halinde temsilcilerinin sistemi yerinde inceleme hakkına sahip olacağı belirtildi.

MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

MHK, bu yapısal değişikliğin Türk futbolunun kurumsal gelişimine ve marka değerine katkı sağlayacağını ifade ederken, hakemlik sistemiyle ilgili kademeli yeniliklerin devam edeceğinin de altını çizdi.

İşte açıklamanın tam metni:

Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) Devreye Girdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. T



Süper Lig ve 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.



Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.

VETAS NEDİR?

VeTAS, veri tabanlı atama sisteminin kısaltmasıdır.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı.

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda, kulüpler resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklar.