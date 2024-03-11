MHK, Pendikspor - Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ı kızağa çekiyor Fenerbahçe-Pendikspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın kendisine söylediği sözlere kart göstermeyen Kadir Sağlam'ın sezon sonuna kadar hiçbir maçta görev alamayacağı öğrenildi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın kariyeri bitiyor. Mert Hakan Yandaş'ın tehditlerine kart göstermediği için yoğun tepki alan Sağlam'a, sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği öğrenildi.

İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından koşarak hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş'ın "Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın." dediği görülmüştü.

Tecrübeli oyuncunun hakeme bu tarz bir ifade kullanması sosyal medyada infial yaratmıştı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, Mert Hakan'a herhangi bir kart göstermemişti.

Kızağa çekiliyor

MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ı "saha içinde hakem otoritesini koruyamadığı" için kızağa çekiyor.

Gözlemci Süleyman Abay, tarafından dip puan (çok kötü) Kadir Sağlam, sezon sonuna kadar görev alamayacak. Bu nedenle önümüzdeki sezon FIFA kokartını kaybetmesi muhtemel.