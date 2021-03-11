MHK, VAR hakemlerini ayırma kararı aldı

MHK, gelecek sezondan itibaren iki farklı hakem kadrosu oluşturmayı planlıyor. Düşünceye göre VAR hakemleri, artık sahaya çıkıp maç yönetmeyecek.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye'de hemen hemen her hafta tartışılan VAR sistemiyle ilgili yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde toplanan kurulun, gelecek sezondan itibaren sahadaki hakemlerle VAR'daki hakemleri ayırmayı düşündüğü öğrenildi.

TERİM DE DİLE GETİRMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in geçen hafta dile getirdiği, “VAR ile orta hakemler ayrı olsun.” düşüncesinin, bir süredir Merkez Hakem Kurulu’nda da tartışıldığı ifade edildi.

HEDEF DAHA TUTARLI KARARLAR VERMEK

Milliyet'in haberine göre; kıdemli hakemlerin, VAR’da bulunan tecrübesiz isimlerin görüşlerine dikkat etmediği, sahadaki tecrübesiz hakemin de VAR uyarılarında etki altında kaldığı yolundaki söylemler konuşulurken, MHK’nın bu nedenle değil, daha tutarlı kararların çıkabilmesi adına böyle bir çalışma yaptığı vurgulandı.

ÖZGÜÇ TÜRKALP ÖRNEĞİ

Özellikle yaş haddinden hakemliği bırakmak zorunda kalan isimlerle birlikte, VAR’daki performansları beğenilen isimlerin, Video Asistan Hakem (VAR) kadrosunda olacağı dile getirildi. Bunun ilk örneği de Özgüç Türkalp’le yaşandı. Daha önce üst klasman olarak görev yapan Türkalp, Video Asistan Hakem (VAR) kadrosunda yer alıyor.

MHK, VAR dışında AVAR için de ayrı bir kadro düşüncesi içerisinde. Bunun da yine aynı şekilde yardımcı hakemlerden oluşan bir kadroyla kurulacağı dile getirildi.