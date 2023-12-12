MHK'dan Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasına kınama

AA & Ensonhaber

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü-Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz.