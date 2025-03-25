MHK'dan Halil Umut Meler'in son durumuna ilişkin açıklama geldi

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Hakem Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ve Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off mücadelesinde görev almıştı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek müsabakaya devam edememişti.

MAÇTA SAKATLANIP DEVAM EDEMEMİŞTİ

İkinci yarı sahaya çıkamayan Meler'in yerine Mehmet Türkmen görev yaptı.

Yaşanan ilginç sakatlığın ardından Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

TEDAVİSİNE BAŞLANACAK

MHK, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in sakatlandığını ve tedavisine bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

Öte yandan sağlık durumuna göre Meler ya da Mehmet Türkmen'in Beşiktaş-Galatasaray maçında görev alması bekleniyor.