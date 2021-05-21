MHK'dan Fırat Aydınus için yaş sınırı hamlesi

Aktif hakemlik yaşamı Göztepe-Beşiktaş maçıyla biten 47 yaşındaki Fırat Aydınus’a, MHK'dan müjde geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemliği bırakma yaşını yükseltmek için çalışma başlattı.

Halen 47 olan yaş sınırını 48-50 bandına çekmeyi planlayan MHK’nın bu girişimine, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de olumlu baktığı ve onay verdiği öğrenildi.

Değişiklik hayata geçirilirse, sezonun son haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçını yöneterek hakemliğe veda eden deneyimli hakem Fırat Aydınus’a, en az bir sezon daha devam hakkı doğacak. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg de “Fiziksel olarak hazır olan hakem 50 yaşına kadar maç yönetebilir.” diyerek plana destek verdi.

Merkez Hakem Kurulu, İngiltere ve Hollanda modellerini inceledikten sonra bir taslak hazırlayarak federasyon yönetim kuruluna sunacak.

KUPA FİNALİNİ İSTİYORDU

Öte yandan Aydınus cephesinden gelen haberler ise biraz sancılı. Fırat Aydınus’un, teamül gereği jübile anlamına gelen Türkiye Kupası final maçını yönetmesi bekleniyordu.

MHK, geçmişte uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Aydınus’a sezonun son haftasının en önemli maçlarından biri olan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında görev verince, üç gün sonra oynanacak kupa finaline Ali Palabıyık’ı atamak durumunda kaldı. Palabıyık, geçen sezon da aynı kupanın finalini yönetmişti.

Beklentisi final yöneterek hakemliğini noktalamak olan Fırat Aydınus’un, bu karara son derece içerlediği ve yakın çevresine kırgınlığını dile getirdiği belirtildi.

Stratejik bir hata yapan MHK’nın, hem Aydınus’un gönlünü almak hem yakın gelecekte hakemliği sona erecek bazı tecrübeli isimlerden yararlanmaya devam etmek adına böyle bir hamle yaptığı ileri sürüldü. Ancak Fırat Aydınus’un “devam” konusunda kararsız olduğu kaydedildi.

MHK TALİMATI NE DİYOR?

MHK talimatının “Üst klasman hakemliği ve üst klasman yardımcı hakemliği” başlıklı 52. maddesine göre; “Profesyonel (Sözleşmeli) hakemler arasından performansa dayalı olarak MHK-TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile yıllık sözleşmeler ile en fazla 47 yaşına kadar uzatılabilir.” hükmü yer alıyor. MHK, atletik testlerde başarılı olması kaydı ile yaş sınırını yukarı çekmek istiyor.