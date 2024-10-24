MHK'den hakemlere 9 haftalık performans raporu: Dikkat çeken sözler var

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Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken özellikle MHK’nin sadece belli hakemlere maç vermesi bunun yanı sıra birçok hakemi devre dışı bırakması dikkat çekti.

Ligde geride kalan haftada da hakemler tarafından birçok sarı ve kırmızı kart es geçilirken Samsunspor-Fenerbahçe ve Antalyaspor-Galatasaray maçlarındaki hakem hataları ve verilmeyen penaltı kararları kulüpleri isyan ettirdi.

KURALI BİLMEYEN YARDIMCI HAKEM

MHK tarafından Samsunspor-Fenerbahçe maçına tecrübesiz bir isim olan Mehmet Ali Meteoğlu atanırken VAR da ise Atilla Karaoğlan görev aldı.

Bu maçta faul bile olamayan bir pozisyonda Kostic’e sarı kart gösteren hakem M. Ali Meteoğlu, o dakikadan sonra oyundan tamamen koptu.

Taç atışı sonrası rakipten gelen topla golü atan Tadic’in pozisyonuna ofsayt kaldıran yardımcı hakemin kural bilmediği gözlendi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin son dakikada yediği golde İrfan Can Kahveci’ye yapılan faulü görmeyen hakem, kararları ile maçın çok önüne geçmiş oldu.

GALATASARAY MAÇINDA İKİ PENALTI ES GEÇİLDİ

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçının hakemi Ali Şansalan ve VAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy idi.

Bu maçta ise iki net penaltı kararanının verilmediği gözlendi. Galatasaray’da Mauro Icardi’ye yapılan ve Abdülkerim’in Antalyasporlu futbolcuya ceza sahası içinde yaptığı net penaltıyı hakemler es geçti.

"PERFORMANSINIZDAN MEMNUNUZ AMA..."

Ancak MHK'nin bu kadar çok hatanın yapıldığı haftanın ardından hakemlere performanslarından memnun olduğunu gösteren bir yazı gönderdiği ortaya çıktı.

MHK'den gönderilen yazıda, Bir birinci lig karşılaşması hariç hakemlerin başarılı müsabakalar yönettiği belirtilirken haftalık analiz ve hatırlatmalar yapıldı.

Ajansspor'un edindiği bilgiye göre; işte MHK’nin 9. haftanın ardından hakemlere gönderdiği o yazı: