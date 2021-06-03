MHK'dan TFF'ye Fırat Aydınus teklifi

MHK'nın, hakemlik yaşını doldurdukları gerekçesiyle emekli olmak durumunda kalan Fırat Aydınus ile Tarık Ongun'un, 1 yıl daha görev yapmaları için yaptığı teklifi, TFF kabul etti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), yaş sınırı nedeniyle hakemliği bırakmak durumunda kalan Fırat Aydınus ile Tarık Ongun'un başarılı performansları nedeniyle 1 yıl daha göreve devam etmeleri için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teklifte bulundu. TFF, MHK'nın yaptığı bu teklifi kabul etti.

TFF, PERFORMANSLARI NEDENİYLE KABUL ETTİ

MHK'nın bu teklifi, iki hakemin bu sezon gösterdiği başarılı performanslar nedeniyle yaptığı, TFF'nin de tecrübeli hakemler için bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

İKİ HAKEM DE BİRÇOK KRİTİK MAÇA ÇIKTI

2002 yılında bu yana hakemlik yapan Tarık Ongun, 2006 yılından itibaren Süper Lig 'de maç yönetmeye başladı. Başarılı yardımcı hakem, Cüneyt Çakır'la birlikte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda da birçok kritik maçta düdük çaldı.

Hürriyet'in haberine göre, Fırat Aydınus ise hakemliğe 1996 yılında başladı ve 2002 yılından bu yana Süper Lig seviyesinde görev yapıyordu.