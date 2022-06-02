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MHK'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

MHK'den Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili son zamanlarda yer alan iddialar hakkında açıklama yaptı.