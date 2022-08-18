MHK'den Yasin Kol açıklaması

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, son dönemin tartışılan hakemi Yasin Kol'un gözlemci raporunun yetersiz olduğunu duyurdu. Olay hakem bir süre dinlendirilecek.

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı hakemi Yasin Kol'un bir süre dinlendirileceğini söyledi.



MHK Başkanvekili Murat Ilgaz yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık. Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik. Aynı zamanda hakemlere çok fazla taciz var." dedi.





"Hakemler kolay sarı kart çıkardı"

Sarı kartlarla ilgili hakemleri uyardıklarını söyleyen Ilgaz, "Bir tane maçta ilk sarı kartın ucuz çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Hakemlere her zaman sarı kartların ellerinde patlayabilecek bir bomba gibi olduğunu söyleriz." açıklamasını yaptı.

"Futbolcular hakemlere karşı farklı bir tutumda"

Hakemlere karşı oyuncuların farklı tutumlarının olduğunu söyleyen Ilgaz, "Aynı futbolcular, Avrupa'da daha değişik tutumdayken, Türkiye'de daha değişik tutumda oluyorlar. Biz bunu ilk 2 haftada tespit ettik. Mobbing konusunda hakemlerin daha yaptırımı güçlü davranmasını istedik." ifadelerini kullandı.

"Yasin Kol dinlendirilecek"

Yasin Kol'un dinlendirileceğini söyleyen Murat Ilgaz, "Çok fazla sarı kart gösteriliyor, bu sabah hakemleri uyardık. Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil! Bir süre dinlenecek ve sırası geldiğinde maç alacak." şeklinde konuştu.



