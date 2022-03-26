MHK'nın hakem kararı Tahkim'den döndü

Takhim Kurulu'ndan hakemlerin lehine karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig kadrosundan çıkardığı 10 hakemin göreve iade edilmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MHK, 8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 Süper Lig hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı.

İTİRAZLAR ANLATILDI

Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

10’u Süper Lig hakemi, toplam 21 hakem ve gözlemci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı.

TAHKİM KARARI BOZDU

Hakemleri haklı bulan Tahkim Kurulu, MHK'nın kararını bozdu.

Kararın bozulmasıyla birlikte MHK'nın görevden aldığı hakem ve gözlemciler, kalan maçlarda görev alabilecekler.