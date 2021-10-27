MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

TFF, MHK'nın yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Serdar Tatlı başkanlıktan istifa etmişti. Tatlı'nın istifasının ardından TFF Yönetimi yeni başkan için arayışlarına başlamıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün yaptığı açıklamada, "Bizim çok değer verdiğimiz MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bugünlerde yeni MHK Başkanı'nı ve kurulunu tayin ederek yolumuza devam edeceğiz. Bir iki gün içinde yeni MHK'mızı göreve getireceğiz.

En kısa zamanda yeni MHK'yı meydana getirirken, bir taraftan da kurulumuz çalışmaları yapıyor. Yeni yıldan veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi oturup kararlaştıracağız. Yeni MHK Başkanı için isimler var, birinde TFF olarak, kulüplere danışarak karar verip yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KULÜPLER DİĞER ADAYLARA KARŞI ÇIKTI

Geçtiğimiz gün Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüplerin görüşmesinde yaşananlarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Mustafa Çulcu, kulüplerin ortak adayı olarak gündeme geldi. Ancak federasyon tecrübeli isme sıcak bakmadı.

Adaylar arasındaki Ufuk Özerten'in ismi de Fenerbahçe ve bazı kulüplerin karşı çıkması sonucu rafa kalktı. Aynı şekilde Kemal Dinçer'e özellikle Galatasaray cephesi karşı çıktı ve bu üç isim veto yedi.

Gündemdeki ilk adaylardan Bülent Yıldırım'ın başkanlığı da rafa kalkarken, Yunus Yıldırım ismine TFF sıcak yaklaştı. Fakat kulüplerden muhalefet gelince tecrübeli isme de başkanlık kapısı kapandı.

YENİ BAŞKAN FERHAT GÜNDOĞDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.“

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım

Ahmet Şahin

Sebahattin Şahin

Hakan Sivriservi

Kamil Abitoğlu

Nihat Mızrak

Hikmet Öksüzoğlu

Serdar Çakıroğlu

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu aynı zamanda "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüş hakemlerdendir. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.