Miami Heat'in hedefi Karl-Anthony Towns

NBA'in yıldız isimlerinden Karl-Anthony Towns, Miami Heat'in radarına girdi.

Miami Heat'in, Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ı "izlediği" iddia edildi.

"ŞU ANDA BEKLEME VE İZLEME HALİNDELER"

Clutchpoints.com'dan Evan Massey'e göre bir NBA yöneticisi, Heat'in Towns'ı izlediğini belirtti:

"Miami büyük bir anlaşma yapmak istiyor ve gözleri Karl-Anthony Towns'ın üzerinde. Şu anda bekleme ve izleme halindeler."

NBA'deki en iyi pivotlardan biri olan ve 22.6 sayı, 11.7 ribaund, 2.8 asist ve 1.5 blokluk kariyer ortalamalarına sahip olan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, bu süre zarfında yalnızca tek sefer playoffları görebilmişti.



