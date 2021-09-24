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    Michael Frey gol yarışında dev isimleri geride bıraktı

    Michael Frey gol yarışında dev isimleri geride bıraktı

    Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı veremeyen ve tekniği zayıf denilerek gönderilen Michael Frey, Belçika'da şov yapıyor. Attığı 10 golle yıldızlaşan İsviçreli dev isimleri arkasında bıraktı.
    • Özel İçerik
    • 24.09.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 09:54
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    Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e 2 milyon euroya sattığı Michael Frey, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

    DEVLERİ SOLLADI

    Ligde 8 maçta 10 gol atan İsviçreli golcü şu ana dek Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcu olarak devleri gerisinde bıraktı.

    Michael Frey gol yarışında dev isimleri geride bıraktı #1

    AVRUPA TAKIMLARI İZLİYOR

    Frey'i 8 golle Benzema ve Agalarov takip ederken, Haalland 7, Immobile 6, Hailer, Pesic, Diaz 5, Mbappe ve Salah da 4'er golle listede kendisine yer buldu.

    Oldukça başarılı giden Frey'i Avrupa kulüplerinin de yakın markaja aldığı öğrenildi.

    Michael Frey gol yarışında dev isimleri geride bıraktı #2

    Samatta'nın asistinde Frey gol attı - HABERİ

    Michael Frey gol yarışında dev isimleri geride bıraktı #3

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