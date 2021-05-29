Michael Frey: Kendime güveniyorum

Fenerbahçe'de sezon öncesi Topuk Yaylası kampına katılacak olan Michael Frey, kendini gösterip takımda yer bulmak istiyor.

Son iki sezondur Avrupa'ya kiralık olarak gönderilen Frey, takımı ligden düşmesine rağmen Belçika'da büyük çıkış yakalamış, forma giydiği 32 maçta 17 gol 4 asiste imza atmıştı.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Sezon öncesi Topuk Yaylası kampına katılacak olan Frey, kendini gösterip takımda yer bulmayı hedefliyor.

27 yaşındaki forvet, "Bu kez şansı iyi kullanacağım. Kendime güveniyorum. Takımın santrforu ben olacağım." sözleriyle mesaj verdi. Frey'in geleceği, teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından belli olacak.