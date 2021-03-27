Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
437.999
1.62%
EXEN Coin
17.29
18.10%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Michael Kraft, Fenerbahçe'de görevine devam edecek

    Fenerbahçe'de taraftarın sevdiği isimlerden olan kaleci antrenörü Michael Kraft görevine devam ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2021 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Michael Kraft, Fenerbahçe'de görevine devam edecek

    Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft, sezon başında Erol Bulut ile başladığı görevine devam ettiğini duyurdu.

    KENDİSİ AÇIKLADI

    Erol Bulut'un görevinden ayrılmasına rağmen kulüpte kalması konusunda görüş bildirdiğini açıklayan Kraft sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

    Michael Kraft, Fenerbahçe de görevine devam edecek #1

    Kraft'ın açıklaması şu şekilde:

    "İyi akşamlar sarı lacivert ailesi, çalkantılı bir günün ardından, birkaç görüşme ve Erol Bulut'un da onayıyla görevimin devam ettiğinin gururla duyuruyorum.
    Bu süreçte öncelikle Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum! Senden çok şey öğrendim ve müthiş bir iş birliği içinde olduğunun altını çizmek isterim.

    Bizler ve siz büyük Fenerbahçe taraftarlarına düşen birlik olup sonuna kadar savaşmaktır.

    Desteğiniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkürler."

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir