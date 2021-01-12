Michael O'Neill: Etebo'nun dönmesi mümkün değil

Stoke City Menajeri Michael O'Neill, Oghenekaro Etebo'nun takıma döneceği konusunda çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı.

Sezon başında Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo ile ilgili İngiliz ekibinden açıklama geldi.

"BU KESİNLİKLE SÖYLENTİ"

Stoke City Menajeri Michael O'Neill, birkaç gün önce basın toplantısında Etebo'nun durumuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

O'Neill, oyuncunun ocak ayında geri dönmeyeceğini belirterek ''Bu kesinlikle bir söylenti! Oyuncular sezonluk kiralanır ve bu değişmez. O dönemde istedikleri buydu. Bu kararı onlar verdi ve biz de kulüp olarak onayladık. Kiralık süreci iyi gitmediği için dönmeye karar veremezsiniz, mümkün değil. Bu böyle işlemiyor.'' ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Etebo, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maçta süre aldı.