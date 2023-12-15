Michal Gasparik: Dzeko'nun aylık maaşı, bizim iki yılımız

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Spartak Trnava'nın teknik direktörü Michal Gasparik, sarı-lacivertlilerin gücünü bilerek buraya geldiklerini ve mağlubiyeti normal karşıladıklarını söyledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gasparik, grupta iyi işler yaptıklarını belirtti.

"Artık yolumuza bakacağız"

Mağlubiyetten dolayı üzgün olmadıklarını vurgulayan Gasparik, şunları kaydetti:

Üzgün değilim çünkü bu grupta yer almak bizim için büyük başarıydı. İyi maç çıkarmadık ama Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz. O yüzden bugünkü maç böyle bitti. Biz grupta oynadığımız oyundan ve aldığımız puandan çok memnunuz. Çok defans oynamak istemiyorduk, oyun oynamak istiyorduk. İyi başladık ama Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. İkinci yarı çok hızlı başladı Fenerbahçe. Çok hızlı 3 gol attılar ve maç bu şekilde bitti. Bizim oyuncular için iyi bir tecrübe. Kalitemizi biliyoruz. Dzeko'nun bir aylığı bizim 2 yılımız. Bu grupta 1 puan ve iyi bir tecrübe aldık. Artık yolumuza bakacağız.