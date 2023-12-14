Michal Gasparik'ten olay sözler: Onların 6 yediği deplasmanda berabere kaldık Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Spartak Trnava'nın teknik direktörü Michal Gasparik, maçın zorluğunun farkında olduklarını ancak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Şükrü Saraçoğlu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Slovak teknik adam, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Fenerbahçe'ye puan lazım. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. İyi bir maç olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Onlar 6 gol yedi biz berabere kaldık"

Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin zayıf taraflarını gördüklerini aktaran Gasparik, şöyle konuştu:

Orada 6 gol yediler. Biz aynı deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Ama buradaki maç farklı. Seyircileri önünde oynayacaklar. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok.

"Eksiklerimiz çok"

Gasparik, sakat futbolcuların fazlalığıyla ilgili soruya, "Çok eksiğimiz var. Yedeklerimiz de iyi kalitede futbolcular. Orta sahada biraz fazla eksiğimiz var ama iyi bir 11'le çıkıp, istediğimiz mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'ye karşı çok fazla risk almayan bir kadromuz olacak." yanıtını verdi.

"En az şekilde etkilenerek sonuç almak istiyoruz"

Gasparik, stadın atmosferiyle ilgili soru üzerine şu cevabı verdi: