Michal Kadlec'ten Fenerbahçe itirafı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlierin eski Çekyalı futbolcusu Michal Kadlec, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE STADI İLE KIYASLANAMAZ"

Fenerbahçe için zor bir maç olacağını söyleyen Kadlec,

"Merhaba Türkiye ve merhaba Fenerbahçe taraftarları! Evet, Slavia Prag ile Fenerbahçe, Prag'da karşı karşıya gelecek. Çok güzel bir maç olmasını bekliyorum.

Fenerbahçe için zor bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Slavia, şu an Çek Ligi'nin en iyi takımı. Birçok milli ve tecrübeli oyuncuları var. Son derece baskılı ve agresif oynuyorlar. Bu nedenle zor bir maç olacağını düşünüyorum.

Stat, tamamen dolu ve atmosferi de muhteşem olacaktır. Ama tabii Fenerbahçe Stadı ile kıyaslanamaz. Orası, kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferlerden birine sahip." ifadelerini kullandı.

"UMARIM MOURINHO, F.BAHÇE'YE YENİDEN KUPA KAZANDIRIR"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan eski futbolcu, "Jose Mourinho çok iyi bir teknik direktör. Büyük kulüplerde çalışmış bir kişi. Açıkçası Fenerbahçe'ye gelmesi benim için sürpriz olmuştu. Umarım Mourinho, Fenerbahçe'ye yeniden kupa kazandırır. Ona iyi şanslar diliyorum." dedi.

"BİZDE TAKIM RUHU ÇOK İYİYDİ"

Fenerbahçe'de oynadığı dönem ile ilgili de konuşan Kadlec, "2013-2014 sezonunda şampiyon olmuştuk. O günden bu yana 10 yıl geçti ve Fenerbahçe şampiyon olamadı. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum tabii. Bizim takımımızda sadece oyuncuların kalitesi değil karakterleri de çok iyiydi. Türkler ve yabancılar hep birlikte çalışıyorduk. Takım ruhu çok iyiydi. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'dan fizyoterapistlere, masörlere kadar herkesin ilişkisi çok iyiydi. Bu da takımın başarısı için çok önemli. Böylece hem şampiyon olduk hem de Süper Kupa'yı kazandık." sözlerini sarf etti.