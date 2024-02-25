Michy Batshauyi hedefi belirledi: 6 gol atarsa rekor kıracak

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, galibiyeti getiren gole imza attı.
Müsabakanın 77. dakikasında Edin Dzeko’nun yerine oyuna giren Belçikalı forvet, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçti.
Vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar, soluna gelen topu çıkarırken topu takip eden Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Bu sezon 18. kez ağları sarstı
30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 7’ye yükseltti.
Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol üretti.
Batshuayi, bu sezon 3 kulvarda 18. golüne ulaştı.
Hedefi rekor kırmak
Yıldız isim, sezonun kalanı için gözünü kendi rekoruna dikti. Batshuayi, 6 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak.
30 yaşındaki futbolcu, 2013-2014'te Standard Liege ve 2015-2016 sezonunda Marsilya'da bir sezonda 23 gol atmıştı.
Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunun başında kadrosuna kattığı Batshuayi, geçen yıl ise sarı-lacivertlilerde 20 kez fileleri sarsmıştı.
Kritik anlarda sahneye çıkıyor
Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de attığı son 3 gol kritik dakikalarda geldi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta 90+4. dakikada penaltıdan gol atan Batshuayi, Antalyaspor karşısında 2-0 kazanılan maçta 90+5'te sahneye çıkmayı başarmıştı.
Golcü isim son olarak Kasımpaşa mücadelesinin 90+6. dakikasında penaltıda ağları sarsarak takımının maç kazanmasında büyük rol oynadı.
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