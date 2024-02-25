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Michy Batshauyi hedefi belirledi: 6 gol atarsa rekor kıracak

Michy Batshauyi hedefi belirledi: 6 gol atarsa rekor kıracak Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını galibiyete taşırken, bu sezonki 18. golüne ulaştı. Yıldız isim, 6 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezona ulaşacak.