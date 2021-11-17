Michy Batshuayi, Alanyaspor maçında da yok

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Michy Batshuayi, hem hastalığı hem de yeniden sakatlanma ihtimali göz önünde bulundurularak Alanyaspor maçında dinlendirilecek.

Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü.

39.5 DERECE ATEŞİ VAR

Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi.

39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin, tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.

Koronavirüs testleri negatif çıkan yıldız santrforun evinde dinleneceği öğrenildi.





12 MAÇTA 4 GOL ATTI

Beşiktaş, Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Beşiktaş'ta 12 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri sarstı.