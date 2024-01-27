Michy Batshuayi, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı Fenerbahçe formasıyla 1082 dakikada 14 gol atan Batshuayi, 78 dakikada bir ağları sarsarak, Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland gibi süperstarları geride bıraktı.

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Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Edin Dzeko'nun yarısı kadar süre almasına rağmen daha skorer bir görüntü ortaya koyan Belçikalı yıldız, bu alanda birçok süperstarı da geride bıraktı.

Avrupa'nın zirvesinde

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan ve bin 82 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, tam 14 kez ağları sarstı. 78 dakikada bir gol katkısı veren Michy, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Batsman'ın ardından Paris Saint-Germain'in süper starı Kylian Mbappe 80 dakikada bir gol katkısı vererek ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane de 83 dakikada bir ağları sarsmayı başardı. Manchester City'nin Norveçlisi Erling Haaland ise 98 dakika bir gol atıyor. Michy Batshuayi bu üç süperstarın yanı sıra; Lautaro Martinez, Artem Dovbyk, Muhammed Salah, Jude Bellingham gibi isimleri de geçmeyi başardı.

Talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon 3.5 milyon euroya transfer ettiği Michy Batshuayi, takımda kalmak istediğini açıklasa da Belçikalı yıldızın talipleri artıyor.

Al-Hilal'in yanı sıra Nottingham Forest, Glasgow Rangers, Club Brugge ve Everton 30 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor. Fenerbahçe de iyi bir teklif gelmesi halinde Batsman'la yolları ayırabilir.