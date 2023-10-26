Michy Batshuayi: Bu şekilde devam etmeliyiz Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Ludogorets galibiyetini değerlendirdi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin ilk golüne imza atan Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim"

Batshuayi, "Hocam bana ihtiyaç duyduğunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor bir maç oldu aslında, fizikseldi. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içinde konsantre kalmak gerekiyordu, kaldık. Golleri de doğru anlarda attık" dedi.

"İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim"

Belçikalı golcü, "İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maç oldu. Rakip bizi biraz şaşırttı. Biz de attığımız golle cesaretlendik ve daha fazla şans yarattık. Söylediğim gibi önemli olan kazanmaktı" sözlerini kullandı.

"Bu şekilde devam etmeliyiz"

30 yaşındaki futbolcu, "Takımımı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı, kulübümü tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmalıyız. Bu çok önemli. Galibiyetler pozitif hava yaratıyor takım içinde. Takım içindeki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Farklı isimler goller buluyor. Bizim hedefimiz sezon sonunda Fenerbahçe'ye kupalar kazandırabilmek" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.