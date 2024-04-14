Michy Batshuayi bu sezon 22. kez ağları sarstı Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 10, toplamda 22. golüne ulaştı.

İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, galibiyeti getiren golü kaydetti.

Müsabakanın 46. dakikasında Rade Krunic'in yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 57. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Ligde, 10. kez ağları sarstı

30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 6 gol üretti.

3 kulvarda 22. golünü attı

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 22. golüne ulaştı.

"İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik"

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Batshuayi maçı değerlendirerek, şunları dedi:

Açıkçası komplike ve zor bir maçtı. İlk yarı kötüydük, kabul etmek gerek. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Devre arasında maçla ilgili çok konuştuk ve hocamız, bize gerçekleri anlattı. Bir şeyleri değiştirmeliydik ve değiştirdik, güçlü bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik!

"Sakatlıktan dönüş yaptım"

Doktorlara teşekkür eden Batshuayi, şu sözleri sarf etti:

Sakatlıktan dönüş yaptım. Her şey yolunda. Takım içerisinde çok sakat var ama bu da normal, çok fazla maç oynuyoruz. Hafta içi bu maça çok çalıştım, bu maçta olma adına. Diğer sakat oyuncuların da dönmesi çok iyi. Umarım bu sakatlıklar daha fazla olmaz. Ligin sonundaki hedeflerimize bu şekilde ulaşabiliriz. Doktorlarımıza, fizyoterapistlerimize teşekkür ediyorum.

"İnsanlar beni gayet iyi tanıyor"

Sözlerine devam eden yıldız isim, şu şekilde konuştu:

İnsanlar beni gayet iyi tanıyor. Kulüp içerisinde iyi çalışan insanları tebrik etmek, takdir etmek istiyorum. Gol atınca doktorlara, fizyoterapistlere teşekkür ettim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

"Her branşta kazanmak çok güzel"

Batshuayi son olarak, şöyle konuştu:

Fenerbahçe kadın basketbol takımını tebrik ediyorum. Zafer elde ettiler. Onları kutluyorum. Her branşta kazanmak çok güzel.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)