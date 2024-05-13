Michy Batshuayi: Derbide oynamak istiyorum Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Kayserispor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 36. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Elimden geleni yapmaya çalıştım"

Bu sezon çok fazla süre alamadığına değinen Batshuayi, "Herkesin iyi bildiği gibi çok fazla süre almadım bu sezon. Benim açımdan da zor. Ben çalışmaya devam ettim, takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sahada bana inandıklarını gördüm. Ben de elimden geleni yapmaya devam ettim. Bana görev geldiğinde elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

"Derbide oynamak istiyorum"

Derbide oynamak istediğini söyleyen Batshuayi, "Galatasaray derbisi çok önemli. Edin Dzeko da oynamak isteyecektir, ben de oynamak istiyorum. Herkes oynamak ister. Tek önemli olan şey Fenerbahçe'nin kazanması. Kimin oynayacağı yönündeki kararı İsmail Kartal verecek." sözlerini sarf etti.