Michy Batshuayi farkını yine gösterdi

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Fenerbahçe'de bu sezon yedek kulübesinden çıktığında önemli bir skor katkısı sağlayan Michy Batshuayi, dün akşam oynanan maçta da yedek soyundu.
Belçikalı forvet, Rade Krunic'in performansının yetersiz olması üzerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Oyuna girdi, etkisini gösterdi
30 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hemen etkisini gösterdi ve ileri uçta sorumluluk aldı.
Kanarya'nın ilk golünden önceki atakta aktif rol oynayan deneyimli futbolcu, 57. dakikada penaltıdan attığı golle takımına önemli bir katkı sağladı.
Bu gol, maçın sonucunda zaferin mimarlarından biri olarak Batshuayi'nin adını yazdırdı.
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