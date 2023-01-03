Petrol
82.06
-4.48%
Euro
19.7923
-0.85%
Dolar
18.7231
0.05%
Altın
1.106
0.76%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
316.991
-0.58%
BTXN Coin
6.90
10.04%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Michy Batshuayi: Galatasaray, bizim evimize gelecek

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider olduğu maçın ardından, 2 golle galibiyeti getiren Michy Batshuayi karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu.
    • 03.01.2023 - 22:48
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 23:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Michy Batshuayi: Galatasaray, bizim evimize gelecek

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 2 gol kaydettiği Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "3 puanı kazanmasını bildik"

    Maçı değerlendiren Michy Batshuayi, "Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik." dedi.

    Michy Batshuayi: Galatasaray, bizim evimize gelecek #1

    "Galatasaray, bizim evimize gelecek"

    Derbi hakkında konuşan Batshuayi, "Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz." ifadelerinde bulundu.

    Michy Batshuayi: Galatasaray, bizim evimize gelecek #2


    Esenyurt'ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı

    Üretici fiyatları aralıkta yıllık 97,72 oldu
    Ekonomi

    Üretici fiyatları aralıkta yıllık 97,72 oldu

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir