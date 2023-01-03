Michy Batshuayi: Galatasaray, bizim evimize gelecek

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider olduğu maçın ardından, 2 golle galibiyeti getiren Michy Batshuayi karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 2 gol kaydettiği Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"3 puanı kazanmasını bildik"

Maçı değerlendiren Michy Batshuayi, "Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik." dedi.

"Galatasaray, bizim evimize gelecek"

Derbi hakkında konuşan Batshuayi, "Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz." ifadelerinde bulundu.