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    Michy Batshuayi: Goller için çok mutluyum

    Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü hat-trick yaptığı İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 30.10.2022 - 22:59
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    Michy Batshuayi: Goller için çok mutluyum

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, İstanbulspor maçının ardından açıklama yaptı.

    "Goller için çok mutluyum"

    Belçikalı golcü, "Gerçekten mutluyum. Etkili bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Biz çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da meyvesini aldık. Goller için çok mutluyum" dedi.

    Michy Batshuayi: Goller için çok mutluyum #1

    "Birbirimiz için savaşıyoruz"

    "Şu an her şey güzel." diyen Batshuayi, "Gol atmak ve asist yapmak çok güzel bir his. Ama önemlisi attığınız paslarla ve gollerle galibiyeti getirmek. Hoca da bizi sürekli çalıştırıyor. Biz de onun istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Birbirimiz için savaşıyoruz. Yaptıklarımız fiziksel ve mental olarak bana göre çok önemli ve değerli" ifadelerini kullandı.

    Michy Batshuayi: Goller için çok mutluyum #2


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