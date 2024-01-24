Michy Batshuayi gollerine devam ediyor Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı. Yıldız isim, maçın ardından ise "Penaltı için topun başına geçmeden önce Fenerbahçe'nin galip geleceğini hissettim" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın 58. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 90+4. dakikada topu filelere gönderdi. Mücadeleyi bu golle kazanan Fenerbahçe, puanını 57'ye yükseltti.

Yine sahneye çıktı

Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor'a karşı hat-trick yapan Batshuayi, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında da gol atma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki forvet, Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor filelerini 4 kez havalandırırken, Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Belçikalı oyuncu, bugünkü golle bu sezonki 14. golüne ulaştı.

"Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum"

Yıldız isim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Batshuayi, sözlerine şöyle başladı:

Penaltı için topun başına geçmeden önce Fenerbahçe'nin galip geleceğini hissettim. Ben tecrübeli bir futbolcuyum. Beni takım arkadaşlarım ve hocam motive ediyor. Taraftarlarımız, camiam bana güveniyor. Ekstra motiveyim. Ben sevgiyle, aşkla Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum.

"Beraber kalırsak eğer çok fazla kupa kazanırız"

Batshuayi ayrıca, şu sözleri sarf etti: