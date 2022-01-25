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    Michy Batshuayi hacamat yaptırdı

    Michy Batshuayi hacamat yaptırdı

    Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi'nin lige verilen arada hacamat yaptırması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 12:33
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    Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş'ın santrforu Michy Batshuayi, bu sezon attığı gollerin yanı sıra kaçırdıklarıyla da gündemden düşmüyor.

    Çok sayıda gol fırsatı yakalayan Belçikalı oyuncu, lige verilen arada hacamat yaptırdı.

    Michy Batshuayi hacamat yaptırdı #1

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

    Belçikalı golcü, hacamat yaptırdığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

    Bu görüntü sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

    Michy Batshuayi hacamat yaptırdı #2


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