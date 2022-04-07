Michy Batshuayi hamsi taklidi yaptı

Beşiktaş'ın sık sık eleştirilen oyuncusu Michy Batshuayi'nin Trabzonspor tribünlerine yaptığı hamsi taklidi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilginç bir olay yaşandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların eleştirilen golcüsü Michy Batshuayi, tribünlerden gelen tepkiler üzerine haddini aştı.

Tribünlere hamsi taklidi yaptı

Beşiktaşlı santrfor tribünlere enteresan bir hareket yaptı. Bir anda elini beline götüren Belçikalı oyuncunun hamsi taklidi yaptığı belirtildi.

Bordo-mavili taraftarların bu harekete sinirlenerek su şişesi fırlatması da dikkat çekti.

Batshuayi hamsi taklidi yaptı - İZLE

