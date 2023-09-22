Michy Batshuayi, İsmail Kartal'dan özür diledi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Michy Batshuayi, bu sabah Samandıra'da özel bir toplantı yaptı.

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Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Nordsjaelland maçında oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan İsmail Kartal, takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

"Özür dilerim hocam"

Daha sonra söz alan Batshuayi ,hocasından özür dilerken, rekabetçi bir oyuncu olduğunu bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini dile getirdi.

"Saygısızlık yapmak istemedim"

Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, kendi adına hiçbir problemin olmadığını söyledi.