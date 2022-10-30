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    Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı hat-trick yaptı

    Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı hat-trick yaptı

    Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı hat-trick yaptı.
    • 30.10.2022 - 22:22
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

    Maça ise Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin yaptığı hat-trick damga vurdu. 29 yaşındaki forvet, 3 golünün yanında 1 de asist yaparak 4 gole doğrudan katkı verdi.

    Penaltıdan ilk golünü attı

    Fenerbahçe, karşılaşmanın 17. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada hakem Mustafa Kürşad Filiz, sağ kanattan Ferdi'nin yaptığı ortada İstanbulspor savunmasının elle oynadığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi.

    Kazanılan penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, 18. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

    Michy Batshuayi, İstanbulspor a karşı hat-trick yaptı #1

    Batshuayi farkı yeniden 2'ye çıkardı

    Fenerbahçe, Jetmir Topalli'nin golüne bir dakika sonra, 49'da Batshuayi ile karşılık verdi. İrfan Can'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Batshuayi, yeniden takımını 2 farkla öne geçirdi.

    Michy Batshuayi, İstanbulspor a karşı hat-trick yaptı #2

    Valencia'ya asist yaptı

    Fenerbahçe, 86. dakikada durumu 4-2 yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Batshauyi, müsait durumdaki Enner Valencia'yı gördü ve Ekvardorlu golcü topu ağlara gönderdi.

    Michy Batshuayi, İstanbulspor a karşı hat-trick yaptı #3

    Hat-trick yaptı

    Enner Valencia'nın golünden 2 dakika sonra ise bu kez Batshuayi kendisi ceza sahasında müsait durumda topla buluştu ve maçın skorunu 5-2 olarak belirledi.

    Michy Batshuayi, İstanbulspor a karşı hat-trick yaptı #4


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