Michy Batshuayi, Kayserispor karşısında hat-trick yaptı! Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kayserispor maçında hat-trick yaparak takımının derbi öncesi galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi hat-trick yaparken, diğer gol Cengiz Ünder'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 43'e yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürürken üst üste 4. galibiyetini elde etti.

3 kez gol sevinci yaşadı

Bu sezon Süper Lig'de 8 müsabakada forma şansı bulan ancak ilk kez 11 başlayan Michy Batshuayi, Kayserispor filelerini 3 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'de ikinci kez hat-trick yaptı

Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezon oynanan İstanbulspor maçında da hat-trick yaparken, sarı-lacivertli formayla ikinci kez bu başarıyı tekrarladı.

30 yaşındaki futbolcu, ligdeki ilk gollerini bu maçta atarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise takımı adına 5 gol kaydetti.