Michy Batshuayi, performansıyla Youssef En-Nesyri'yi geride bıraktı

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Yaz dönemine damgasını vuran transferlerden biri de hiç şüphesiz Fenerbahçe’den ayrılıp Galatasaray’a imza atan Michy Batshuayi oldu.

Geçen sezon sarı-lacivertli takımda ikinci santrfor olmasına rağmen süre bazlı bakıldığında müthiş bir ortalama tutturan ve bu alanda Avrupa’nın en iyilerinden olan Batshuayi, aynı zamanda sorunsuz karakteriyle de takdir topluyordu.

Sözleşmesi bitince sarı-kırmızılılara imza atan Belçikalı golcü, bu kez Mauro Icardi ile rekabete girmeyi beklerken Osimhen transferiyle 3. santrfor konumuna geriledi. Belçikalı yıldız buna rağmen şans verildiğinde görevini layıkıyla yapmaya devam etti.

BATSHUAYI'NİN RAKAMLARI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 ayrı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu.

Belçikalı oyuncu, ayrıca Mauro Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla beraber tekrar ikinci santrfor konumuna yükseldi. Batshuayi’nin bu kez forma rekabetine gireceği oyuncu ise dünya yıldızı Victor Osimhen olacak.

EN-NEYSRI'NİN RAKAMLARI

Fenerbahçe de Batshuayi sonrası 20 milyon euro bonservis bedeliyle Türkiye’de bir transfer rekoru kırarak Youssef En-Nesyri’yi renklerine bağladı.

Beşiktaş’la yollarını ayıran Cenk Tosun’u da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Nesyri’den henüz beklediği verimi alamadı.

Fenerbahçe formasıyla 3 kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 793 dakika sahada kalan Faslı yıldız, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki santrfor böylece her 198 dakikada 1 kez ağları sarsmış oldu ve ortaya koyduğu grafikle Batshuayi’nin de gerisinde kaldı.

Bu arada Fenerbahçe'nin 3. santrforu Cenk de 7 maçta 88 dakika süre aldı, ancak gol veya asist üretemedi.