Michy Batshuayi sakatlandı

Pjanic ve Josef de Souza'nın Sporting Lizbon maçında oynayamayacak olmasının şokunu atlatamayan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi de sakatlık geçirdi.

Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş yıldız golcüsü Michy Batshuayi'yi kaybetti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Belçikalı golcü sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Oyuna devam eden Batshuayi birkaç dakika sonra yeniden kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi.

Kenan Karaman, 23. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna girdi.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuların bir bölümü birçok maçı kaçırmıştı.

KABUS DEVAM EDİYOR

Michy Batshuayi'nin Sporting ve Trabzonspor maçlarında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef de Souza da sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.