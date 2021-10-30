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    Michy Batshuayi sakatlandı

    Michy Batshuayi sakatlandı

    Pjanic ve Josef de Souza'nın Sporting Lizbon maçında oynayamayacak olmasının şokunu atlatamayan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi de sakatlık geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 16:52
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    Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş yıldız golcüsü Michy Batshuayi'yi kaybetti.

    OYUNA DEVAM EDEMEDİ

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan Belçikalı golcü sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Oyuna devam eden Batshuayi birkaç dakika sonra yeniden kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi.

    Kenan Karaman, 23. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna girdi.

    Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuların bir bölümü birçok maçı kaçırmıştı.

    Michy Batshuayi sakatlandı #1

    KABUS DEVAM EDİYOR

    Michy Batshuayi'nin Sporting ve Trabzonspor maçlarında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

    Öte yandan Beşiktaş'ta Pjanic ve Josef de Souza da sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

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