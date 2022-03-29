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    Michy Batshuayi: Sanki tek nedeni benim

    Beşiktaş'ta eleştirilse de milli takımda gollerine devam eden Michy Batshuayi "Türkiye'ye gittiğimden beri eleştirildim. Bu da öz güvenimi düşürdü" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 11:41
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    Michy Batshuayi: Sanki tek nedeni benim

    Geçtığimiz akşam ülkesi Belçika'nın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık maçında gol kaydeden ve milli forma ile farklı bir istatistik çizen Michy Batshuayi, milli takımda yükselen performansını güvene bağladı.

    Ülke medyasına açıklama yapan 28 yaşındaki forvet, "Türkiye'ye gittiğimden bu yana çok eleştiriliyorum. Sanki şampiyonluk yarışından kopmamızın tek nedeni benmişim gibi davnanılıyor. Size güven duyulmadığını gördüğünüzde siz de moral olarak düşüyorsunuz ve bu durum performansınızı etkiliyor ama Belçika'da öyle değil." diye konuştu.

    Batshuayi, sezon sonu nasıl bir yol haritası çizeceği şeklindeki soruya da "Bu tamaman bana bağlı değil. Ne olacağını ben de bilmiyorum. İngiltere'ye dönmek isterim ama kulübede kalmak beni mutsuz eder." cevabını verdi.

    34 MAÇTA 12 GOL 3 ASİST

    28 yaşındaki forvet, bu sezon Beşiktaş'ta 34 maçta 12 gol, 3 asistle mücadele etti. Belçikalı futbolcu, siyah beyazlı formayla kaçırdığı gollerle taraftarların çokça tepkisini çekiyor.

    Batshuayi'nin milli takımdaki son 2 maçında ise 2 golü var.


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