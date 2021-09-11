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    Michy Batshuayi: Şans da yardım etti

    Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 22:16
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    Michy Batshuayi: Şans da yardım etti

    Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından konuştu.

    "GOL GELDİ"

    "Bugün iyiydik, daha iyi olacağız." diyen Belçikalı yıldız, attığı 2. gol için, "Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" dedi.

    Michy Batshuayi: Şans da yardım etti #1

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