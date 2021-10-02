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Michy Batshuayi, Sivasspor'a özel hazırlandı
Beşiktaş'ta son iki haftayı boş geçen yıldız forvet Michy Batshuayi'nin bu akşam oynanacak Sivasspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak milli araya öncesinde takımına zafer getirmeyi hedefliyor.
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 11:07
Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta bugün 28. yaş gününü kutlayan Michy Batshuayi, zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlandı.
GOL ATMAK İSTİYOR
Beşiktaş formayla 3 gollük performans sergilemesinin ardından Adana Demirspor ve Ajax karşılaşmalarını boş geçen Michy Batshuayi, teknik ekibi üzmüştü. Vodafone Park'ta bu akşam Sivasspor'la oynanacak karşılaşmaya oldukça iyi hazırlanan Belçikalı golcü, form olarak yüksek seviyede bulunuyor.
27 yaşındaki futbolcu, bu akşam atacağı gollerle Milli ara öncesinde takımına zaferi getirmeyi planlıyor.
Başarılı futbolcu, Milli arada Belçika formasıyla UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda 7 Ekim'de Fransa karşısında maça çıkacak.