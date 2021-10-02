Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
419.299
5.88%
EXEN Coin
19.99
0.35%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Michy Batshuayi, Sivasspor'a özel hazırlandı

    Beşiktaş'ta son iki haftayı boş geçen yıldız forvet Michy Batshuayi'nin bu akşam oynanacak Sivasspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak milli araya öncesinde takımına zafer getirmeyi hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Michy Batshuayi, Sivasspor'a özel hazırlandı

    Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta bugün 28. yaş gününü kutlayan Michy Batshuayi, zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlandı.

    GOL ATMAK İSTİYOR

    Beşiktaş formayla 3 gollük performans sergilemesinin ardından Adana Demirspor ve Ajax karşılaşmalarını boş geçen Michy Batshuayi, teknik ekibi üzmüştü. Vodafone Park'ta bu akşam Sivasspor'la oynanacak karşılaşmaya oldukça iyi hazırlanan Belçikalı golcü, form olarak yüksek seviyede bulunuyor.

    27 yaşındaki futbolcu, bu akşam atacağı gollerle Milli ara öncesinde takımına zaferi getirmeyi planlıyor.

    Başarılı futbolcu, Milli arada Belçika formasıyla UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda 7 Ekim'de Fransa karşısında maça çıkacak.

    Michy Batshuayi, Sivasspor a özel hazırlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir