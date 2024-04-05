Michy Batshuayi tarzı ve çektirdiği fotoğrafla gündem oldu

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Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacağını duyurduğunda futbol camiasında şaşkınlık yarattı.
Günü tatil yaparak geçiren oyuncular arasında yer alan golcü isim Michy Batshuayi, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fotoğraf gündem oldu
Belçikalı futbolcu, İstanbul'u gezip dolaştığını sosyal medya hesaplarından duyurduğu bir fotoğraf paylaştı.
Dikkat çeken nokta ise, Batshuayi'nin İstanbul manzarasından ziyade, binaların olduğu metruk bir yerde fotoğraf çektirmesi oldu.
Tarzından ödün vermeyen ve esprili kişiliğiyle tanınan Batshuayi'nin bu paylaşımı, taraftarların ilgisini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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