Haberler



Futbol



Michy Batshuayi tarzı ve çektirdiği fotoğrafla gündem oldu

Michy Batshuayi tarzı ve çektirdiği fotoğrafla gündem oldu Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcular da günü tatil yaparak geçirirken takımın golcüsü Michy Batshuayi, İstanbul'u gezdiğini duyurduğu bir paylaşım yaptı.