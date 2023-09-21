Michy Batshuayi: Zaman içinde daha da iyi olacağım Fenerbahçeli Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçını 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerin golcüsü Michy Batshuayi, takımının ilk golünü attığı müsabakanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Batshuayi, "Açıkçası biraz karmaşık bir maç oldu. Takım olarak iyi bir pres ortaya koyduk. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ama planımız işe yaradı. Beraber kalabilmek önemliydi galip gelmek adına, bence önemli işler yaptık" dedi.

Attığı gol öncesi takımın ön alandaki presi hakkında 29 yaşındaki futbolcu, "Önde baskı yaptık açıkçası. Rakip top oynaması seven bir takımdı. Biz de buna müsaade etmedik ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"İnsanlar çok daha iyi bir Batshuayi izleyecek"

Michy Batshuayi, "Açıkçası süre aldığım için mutluyum. Sanırım 4 maç önce oynamıştım. Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bence zaman içinde insanlar çok daha iyi bir Batshuayi izleyecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.