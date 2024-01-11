Michy Batshuayi'den ayrılık açıklaması Fenerbahçe'den ayrılacağı haberleri çıkan Michy Batshuayi, yoluna sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istediğini açıkladı.

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Sezon başında Premier Lig'e transfer olması beklenen ancak transferi yetişmediği için takımda kalan Michy Batshuayi, isteksiz tavırlarıyla dikkat çekiyordu.

Devre arası takımdan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, 7-1 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Michy Batshuayi, hakkındaki ayrılık haberleriyle ilgili şunları söyledi:

Sezon sonuna kadar buradayım. Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Sonra başkan ile konuşacağız.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ancak 1 yıllık artı opsiyonu da bulunan Belçikalı golcü, açıklamasını şöyle noktaladı:

Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Tabii Real Madrid ararsa işler değişebilir.

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki istatistikleri

30 yaşındaki santrfor, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 9 gol 3 asistle oynadı.

Geçtiğimiz sezon da golleriyle takıma hayat veren Belçikalı yıldız, Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.