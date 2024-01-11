Michy Batshuayi'den ayrılık açıklaması

Sezon başında Premier Lig'e transfer olması beklenen ancak transferi yetişmediği için takımda kalan Michy Batshuayi, isteksiz tavırlarıyla dikkat çekiyordu.
Devre arası takımdan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, 7-1 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye konuşan Michy Batshuayi, hakkındaki ayrılık haberleriyle ilgili şunları söyledi:
Sezon sonuna kadar buradayım. Önceliğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Sonra başkan ile konuşacağız.
Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ancak 1 yıllık artı opsiyonu da bulunan Belçikalı golcü, açıklamasını şöyle noktaladı:
Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Tabii Real Madrid ararsa işler değişebilir.
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki istatistikleri
30 yaşındaki santrfor, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 9 gol 3 asistle oynadı.
Geçtiğimiz sezon da golleriyle takıma hayat veren Belçikalı yıldız, Fenerbahçe kariyerinde 53 maçta 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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